Омбудсмен України звернувся до ООН і Червоного Хреста після «вироку» росії 33 полоненим українцям

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець направив офіційні листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб зафіксувати порушення міжнародного гуманітарного права після того, як так званий «суд ДНР», контрольований Москвою, засудив 33 українських військовополонених до 27—29 років колонії суворого режиму.

Про це Лубінець написав у своєму Telegram-каналі.

Омбудсмен наголосив, що вироки оголошував суд терористичного угруповання «ДНР», юрисдикції якого світова спільнота не визнає. Вироки такого суду незаконні та порушують право на справедливий судовий процес для полонених.

«Закликаю світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських захисників, які зі своєї землі проганяють ворога», — додав омбудсмен.

Що сталось?

У середу, 7 лютого 2024 року, так званий «Верховний суд» угруповання «ДНР» у Донецьку засудив 33 українських військових із 36 бригади морської піхоти ВМС України та 17 танкової бригади ЗСУ до увʼязнення у колонії суворого режиму. Українцям дали терміни від 27 до 29 років.

Їх визнали «винними» у жорстокому поводженні з цивільними, вбивстві, замаху на вбивство та умисному пошкодженні майна. Військові нібито обстрілювали житлові будинки в населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка, Старий Крим, Заїченко та Дзержинське в Донецькій області.

Слідчий комітет росії назвав імена і прізвища частини засуджених.