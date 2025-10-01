Філіппіни сколихнув потужний землетрус — десятки загиблих, сотні постраждалих

У центральній частині Філіппін стався потужний землетрус, унаслідок якого загинули понад 60 людей. Ще понад 150 — постраждали.

Про це пишуть AP і Reuters.

Землетрус магнітудою 6,9 зафіксували пізно ввечері 30 вересня. Його епіцентр розташований неподалік від узбережжя провінції Себу.

За даними влади провінції, станом на ранок відомо про щонайменше 69 загиблих та понад 150 постраждалих людей. Ще десятки людей залишаються зниклими безвісти, рятувальники продовжують розбирати завали.

Через землетрус у провінції Себу сталися масові перебої з електроенергією. Руйнувань зазнали житлові та громадські будівлі.