В Афганістані кількість загиблих від землетрусу перевищила 1 400

Щонайменше 1 411 людей загинули в Кунарі — афганській провінції, що найбільше постраждала від землетрусу.
Про це повідомив заступник речника уряду «Талібану» Хамдуллах Фітрат в X.
За його словами, кількість поранених становить 3 124. Крім того, землетрус зруйнував 5 412 будинків.
Рятувальні операції тривають у всіх постраждалих районах. У місцях, де вертольоти не могли приземлитися, десятки спецпризанченців висадили з повітря, щоб витягнути поранених з-під завалів і перенести їх у безпечніші місця.
- Масштабний землетрус в Афганістані стався 1 вересня, його епіцентр — місто Джелалабад. Спочатку був землетрус магнітудою 6,0, пізніше були зафіксовані ще два афтершоки — магнітудою 5,2 та 4,7.
- Цей землетрус став найсмертоноснішим в Афганістані з червня 2022 року, коли поштовхи магнітудою 6,1 забрали життя щонайменше 1 000 людей.