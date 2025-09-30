У Києві до пʼяти зросла кількість загиблих через атаку РФ 7 вересня

У Києві кількість загиблих через російську атаку 7 вересня збільшилася до пʼяти.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала через ту російську атаку.

Під час атаки 7 вересня у Святошинському районі загинули молода жінка та її дитина. Наступного дня з-під завалів дістали тіло чоловіка.

Тиждень тому в лікарні померла молода жінка — за її життя лікарі боролися два тижні. На момент російської атаки вона була вагітна, їй зробили кесаревів розтин, дитину врятували.

