У Києві до пʼяти зросла кількість загиблих через атаку РФ 7 вересня

У Києві кількість загиблих через російську атаку 7 вересня збільшилася до пʼяти.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
У реанімації однієї зі столичних лікарень померла 74-річна жінка, яка постраждала через ту російську атаку.
Під час атаки 7 вересня у Святошинському районі загинули молода жінка та її дитина. Наступного дня з-під завалів дістали тіло чоловіка.
Тиждень тому в лікарні померла молода жінка — за її життя лікарі боролися два тижні. На момент російської атаки вона була вагітна, їй зробили кесаревів розтин, дитину врятували.
- У ніч проти 7 вересня росіяни масовано атакували Україну — запустили 810 дронів і 13 ракет. Під ударом були Київ та область, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя та Полтавщина.
- У Києві найбільше постраждав Святошинський район — там частково обвалився підʼїзд 9-поверхівки.