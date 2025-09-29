Польща продовжить фінансувати термінали Starlink в Україні

Польща продовжить фінансувати термінали Starlink, які передала Україні. Президент Кароль Навроцький підписав відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Станом на квітень 2025 року Україна отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink від партнерів і донорів, з них 29 500 — від Польщі.

Що передувало

Навроцький 25 серпня наклав вето на законопроєкт про виплати і безкоштовне медобслуговування для безробітних українців. Він заявив, що допомогу мають надавати лише біженцям, які зобовʼязуються працювати в Польщі.

Після цього міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що через вето Польща не зможе оплачувати роботу терміналів Starlink, які передала Україні.

Пізніше керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що вето не залишить Україну без доступу до польських Starlink, а у вересні ухвалять нову ініціативу.