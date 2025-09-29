Нацкомісія з енергетики перевірить звільнення керівництва «Укренерго» — кажуть про можливі порушення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) перевірить законність звільнення голови «Укренерго» Віталія Зайченка та всіх членів правління компанії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби комісії.

Відомство нагадало, що «Укренерго» зобов’язане повідомляти НКРЕКП про будь-які зміни, що можуть вплинути на його відокремлення та незалежність.

До того ж положення євродирективи 2009/72/ЄС надає право регулятору протягом трьох тижнів висловити заперечення у разі, коли існуватимуть сумніви щодо обґрунтованості передчасного припинення повноважень керівництва.

«Укренерго» не попередило НКРЕКП про кадрові зміни. У комісії кажуть, що це виглядає як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення.

Звільнення всіх членів правління, як вважають у комісії, створило небезпечний управлінський вакуум у компанії та поставило під сумнів її здатність забезпечувати ефективне керівництво системою передачі.

«Такий розвиток подій поставить під загрозу довіру міжнародних партнерів та наражає на небезпеку імпорт електроенергії напередодні опалювального сезону», — наголосили в НКРЕКП.

Що передувало

26 вересня стало відомо, що наглядова рада «Укренерго» звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління компанії, а в. о. голови призначила члена правління Олексія Брехта. Крім того, всіх членів правління зробили виконувачами обовʼязків.

Про кадрові зміни повідомив заступник голови комітету Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко та низка медіа з посиланням на джерела. «Укренерго» публічно про ситуацію не висловлювалося.

«Економічна правда» писала, що причиною звільнення стали позиція Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, яка «виявила процедурні порушення під час попередніх призначень», та втрата довіри з боку наглядової ради. Про це йшлося в позиції наглядової ради «Укренерго», яку отримали журналісти.

У Міністерстві енергетики 28 вересня заявили, що не отримували повідомлення про звільнення Віталія Зайченка з посади очільника НЕК «Укренерго».