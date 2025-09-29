Українські ракети «Нептун» атакували завод «Електродеталь» у Брянській області РФ

Сили оборони 29 вересня атакували завод «Електродеталь» у місті Карачев Брянської області РФ — він виробляє продукцію для потреб окупаційної армії.

Це підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Удару по заводу завдали підрозділи ракетних військ та артилерії Збройних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Дальність польоту становить понад 240 км.

Військово-морські сили ЗСУ згодом уточнили, що по заводу у Брянській області РФ влучно відпрацювали українські крилаті ракети «Нептун». Дальність дії ракети — до 300 км.

Карачевський завод «Електродеталь» виробляє електричні зʼєднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включно з низькочастотними, високочастотними та комбінованими зʼєднувачами.

Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, зʼєднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

На території заводу фіксували вибухи та пожежу.