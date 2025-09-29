Politico: Очільник Євроради хоче розблокувати вступ України до ЄС, обійшовши вето Орбана

Президент Європейської ради Антоніу Кошта намагається просунути заявку України на членство в ЄС, попри опір Угорщини.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

За словами пʼяти дипломатів і чиновників, з якими поспілкувалося видання, Кошта намагається заручитися підтримкою країн ЄС, щоб спростити процес прийому нових членів і вийти з глухого кута в питанні про перспективи членства України та Молдови.

Дипломатична ініціатива є спробою обійти вето премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який використовував його, аби заблокувати шлях України до членства в блоці. Правила ЄС вимагають, щоб усі 27 країн-членів схвалили кожен етап процесу вступу.

Молдова, яка також є офіційним кандидатом на членство в ЄС, є партнером Києва в процесі вступу і не може рухатися вперед, допоки блок перебуває у «глухому куті».

Згідно з пропозицією Кошти, так звані переговорні кластери — ключові юридичні кроки на шляху до членства — можна відкрити за згодою кваліфікованої більшості країн ЄС, а не за одностайною згодою. Для закриття кластера все ще буде потрібна підтримка всіх країн, але нижчий стандарт для початку переговорів дозволить Україні та Молдові розпочати реформи, необхідні для демонстрації прогресу.

Дипломати додали, що Кошта безпосередньо лобіював лідерів ЄС під час нещодавнього «турне столицями», де він зустрівся з кількома європейськими лідерами, а також під час двосторонніх переговорів на полях Генеральної Асамблеї ООН.

«Розширення є важливим пріоритетом для президента Європейської Ради… Він вважає це найважливішою геополітичною інвестицією, яку може зробити ЄС. Ось чому він вважає важливим продовжувати обговорювати шляхи забезпечення того, щоб реформаторські зусилля України були перетворені на конкретні кроки», — сказав один із чиновників.

Сьогодні, 29 вересня, комісар ЄС з питань розширення Марта Кос відвідає Україну, оскільки країна завершує процес перевірки законодавства, необхідного для просування своєї кандидатури.

«Усі кластери були перевірені в рекордно короткий час. Україна виконала завдання. Україна готова до наступного кроку. Тепер черга за державами-членами, які мають дати зелене світло… Ні Україна, ні Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів реформ в Україні. Зараз саме час прискорюватися», — сказала Кос в коментарі Politico.

Литовське медіа LRT 26 серпня писало, що Литва надіслала країнам Європейського Союзу листа, у якому запропонувала на неформальному зібранні міністрів у Копенгагені 1—2 вересня розпочати переговори з Україною та Молдовою без згоди Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС. Всього у Європейському Союзі 27 країн, і якщо всі, крім Угорщини, погодяться з пропозицією Литви, то перемовини про вступ України до блоку йтимуть технічно, а формально їх можна буде закріпити пізніше, коли Будапешт змінить позицію або владу.

Позиція Угорщини про членство України в ЄС

Угорщина блокує зусилля Києва зі вступу до ЄС. Наприклад, у квітні 2025 року уряд угорського премʼєра Віктора Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Результати цього голосування оприлюднили 26 червня — угорська влада стверджує, що 95% угорців проти вступу України до ЄС.

Раніше опозиційний угорський політик Петер Мадяр розкритикував «національні консультації», організовані командою премʼєра Віктора Орбана, і назвав їх провалом. Мадяр заявив, що в опитуванні взяли участь щонайбільше 600 тисяч угорців — це найнижчий показник в історії нацконсультацій. А витратили на це «десятки мільярдів форинтів».

МЗС України зреагувало на угорські нацконсультації про вступ України в ЄС і заявило, що «справжня мета цієї антиукраїнської істерії полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на уявного зовнішнього ворога».

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський визнавав, що через угорське вето під час головування його країни в ЄС не вдалося відкрити жодного переговорного розділу з Україною.

Медіа писали, що президент США Дональд Трамп на прохання європейських лідерів телефонував угорському премʼєру Орбану і просив не блокувати вступ України до ЄС. Наступного дня угорський премʼєр написав, що почув прохання щодо членства в ЄС, але не планував відступати.

Автор: Юлія Завадська