Українські розвідники підірвали автівку з чотирма окупантами у Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області бійці Головного управління розвідки Міноборони знищили машину з російськими операторами дронів.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

У результаті операції українські розвідники знищили ворожий автомобіль УАЗ «буханка» та щонайменше чотирьох операторів БпЛА російської армії, які перебували всередині.

Це сталося на закритій охоронюваній військовій базі російської армії, розташованій на території авіамістечка у Мелітополі.