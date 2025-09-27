Reuters дізнався, навіщо очільник Пентагону скликав сотні генералів з усього світу

Військові лідери США, розгорнуті по всьому світу, почали готуватися до поїздки у Вірджинію на зустріч з міністром оборони Пітом Гегсетом наступного тижня. Посадовці США схарактеризували майбутню нараду як зустріч, присвячену «воїнському духу».

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназвані джерела.

Гегсет скликав американських генералів і адміралів з усього світу на зустріч у Квантіко, штат Вірджинія, 30 вересня — рідкісне зібрання військового керівництва країни в одному місці.

Двоє чиновників США, які говорили на умовах анонімності, заявили, що подія буде присвячена обговоренню Гегсетом необхідності дотримуватися «воїнського духу» в усіх структурах армії.

Третій чиновник сказав, що зважаючи на кількість високопоставлених учасників, імовірно, обговорюватимуть і суттєві теми — такі, як нова національна оборонна стратегія адміністрації та очікуване скорочення найвищих військових чинів, навіть якщо їх офіційно не внесли до порядку денного.

«Я не здивуюся, якщо під час заходу трапиться якась несподіванка, — зазначив він. — Ми не втрачаємо пильності».

Чиновники повідомили Reuters, що захід, імовірно, відбудеться в Університеті морської піхоти у Квантіко. Деякі найвищі посадовці, яким для офіційних поїздок надають військові літаки США, мають прилетіти на Обʼєднану базу Ендрюс у Меріленді.

США мають війська по всьому світу, зокрема у віддалених регіонах, таких як Південна Корея, Японія та Близький Схід, де командування здійснюють дво-, три- та чотиризіркові генерали й адмірали.

Майже в кожному своєму публічному виступі Гегсет говорить про «воїнський дух» і необхідність для американських військових мати воїнський спосіб мислення.