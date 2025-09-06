Трамп перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп 5 вересня перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни. Він уже підписав відповідний виконавчий указ.

Про це пишуть BBC та The Guardian.

«Я думаю, що це набагато доречніша назва, враховуючи те, де зараз перебуває світ», — сказав Трамп і додав, що «вона посилає сигнал перемоги».

BBC пише, що спочатку відомство використовуватиме нову назву як «другорядну», поки адміністрація Трампа шукатиме схвалення Конгресу, щоб зробити зміну постійною.

Проте The Guardian з посиланням на слова представника адміністрації Трампа зазначає, що цей наказ робить «Міністерство війни» другорядною назвою і таким чином дозволяє обійти потребу в схваленні Конгресу для офіційного перейменування.

У наказі, який підписав Трамп, йдеться, що міністр оборони Піт Гегсет буде називатися міністром війни. Він повинен буде підготувати і подати законодавчі й виконавчі пропозиції для остаточного перейменування відомства.

Сайт Пентагону вже змінив адресу на war.gov, а на головній сторінці з’явився напис «Міністерство війни США».

Білий дім ще не повідомив, скільки коштуватиме ребрендинг, але американські медіа пишуть, що капітальний ремонт сотень агентств, емблем, адрес електронної пошти та уніформ коштуватиме мільярд доларів.