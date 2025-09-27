WP: Після атак США Іран прискорив будівництво нового підземного ядерного обʼєкта

Іран активізував будівництво на таємному підземному обʼєкті протягом кількох місяців після того, як США та Ізраїль завдали удару по його основних ядерних обʼєктах.

Про це написав Washington Post після аналізу супутникових знімків.

Роботи ведуть на обʼєкті, відомому як «Кух-е Коланг Газ Ла», або «гора Кирка», де з 2020 року іранські інженери прокладають тунелі в глибині гірського масиву Загрос — приблизно в 1,6 км на південь від ядерного комплексу в Натанзі, який 22 червня став ціллю бомбардувань США.

Призначення обʼєкта залишається незрозумілим. Міжнародні ядерні інспектори його не відвідували, а генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гросссі заявив, що Тегеран відхилив його запитання про цей обʼєкт на початку поточного року.

Maxar Technologies

Аналітики, які стежили за будівництвом, вважають, що зали під «горою Кирка» можуть бути навіть глибшими — від 80 до 100 метрів, ніж ті, що розташовані на іранському обʼєкті «Фордо». Наземна частина обʼєкта займає площу приблизно в 2,6 км² на схилі гори, з двома входами в тунелі на східній і західній сторонах.

У 2020 році, коли Іран оголосив про плани щодо будівництва обʼєкта, він заявив, що там буде розташований завод з виробництва центрифуг — швидкообертових машин для збагачення урану, які замінять обʼєкт, знищений раніше того ж року.

За даними аналітика супутникової компанії Maxar, будівництво тунелів розпочалося у грудні того ж року. Однак через його розміри та глибину аналітики підозрюють, що він призначений для інших цілей, або це таємний обʼєкт зі збагачення урану, або безпечне місце для зберігання іранських запасів урану.

Аналітики зазначають, що будівництво під і на вершині гори не означає, що Тегеран поспішає відновлювати свою зруйновану ядерну програму та стрімко рухається до створення бомби.

За словами трьох експертів з іранської ядерної діяльності, які переглянули супутникові знімки, три основні зміни на обʼєкті з часу американських ударів 22 червня свідчать про тривале будівництво. Ідеться про герметизацію периметра безпеки, посилення входу в тунель та збільшення обсягів ґрунту, що свідчить про продовження будівництва під землею.

Нещодавні супутникові знімки також зафіксували наявність важкої та будівельної техніки.

Maxar Technologies

Бетонна конструкція одного зі східних входів до тунелю була покрита землею і камінням, що свідчить про будівництво принаймні ще одного шляху до підземного обʼєкта.

Maxar Technologies

Експерти також помітили, що обсяг виритої землі біля східних входів до тунелю дещо збільшився, що свідчить про продовження робіт з прокладання тунелю.

Що передувало

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 по ядерному обʼєкту в Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені».

Після удару США Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Постраждали понад 80 людей.

А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.