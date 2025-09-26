Генштаб ЗСУ показав, де саме дрон перетнув українсько-угорський кордон

У Генеральному штабі ЗСУ показали, де невідомий дрон перетнув кордон України та Угорщини — він зробив це двічі.

Безпілотник двічі фіксували над територією Закарпатської області на різних висотах.

Щоб нівелювати потенційну загрозу, повітряний простір над Ужгородським районом патрулював розрахунок БпЛА типу «Чаклун-КМ» Сил оборони.

Що передувало

Президент Володимир Зеленський 26 вересня заявив, що українські військові зафіксували заходи в повітряний простір дронів-розвідників на українсько-угорському кордоні. Припускають, що це угорські дрони. Попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Угорське Міноборони цю інформацію заперечувало, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорської одержимості» і «бачить те, чого насправді нема».

Сіярто відповів український колега Андрій Сибіга, заявивши, що «ми починаємо бачити багато речей, включаючи лицемірство і моральну деградацію вашого уряду, відкриту і приховану діяльність проти України та решти Європи, служіння Кремлю як лакея».