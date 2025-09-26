Данія виділила Україні пакет допомоги на $400 млн

Данія виділила Україні 27-й пакет допомоги на суму приблизно 2,7 млрд данських крон ($407 млн).

Про це повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Цей пакет включає майже 1,6 млрд крон на підтримку замовлень української оборонної промисловості в межах «данської моделі». Ще 1,1 млрд крон спрямовується на інші види допомоги, деталей данське оборонне відомство не розкриває.

У цілому Данія вже виділила близько 5,9 млрд крон ($826 млн) на «данську модель» у період 2024–2027 років, а разом з допомогою від країн ЄС у межах механізму залучено 18,5 млрд крон ($2,6 млрд).

Загалом Данія вже ухвалила рішення про фінансування України на 70,3 млрд крон (майже $10 млрд) у 2022–2028 роках.