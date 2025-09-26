Україна «дзеркально» заборонила вʼїзд трьом угорським військовим

Трьом високопоставленим угорським військовим 26 вересня заборонили вʼїзд на територію України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він наголосив, що це «дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону Угорщини на вʼїзд для українських військових».

«На кожен акт неповаги з боку Угорщини буде надано адекватну відповідь, особливо на неповагу до наших військових», — додав Сибіга.