Польща відкрила кордон із Білоруссю та закликала своїх громадян негайно повертатись

Польща закликала своїх громадян не їздити до Білорусі, попри те, що кордони знову відкрили.

Про це йдеться в заяві посольства Польщі в Мінську.

Прикордонний рух у пунктах пропуску через кордон Польщі з Білоруссю відновили 25 вересня.

Наразі для пасажирського руху відкрили прикордонний перехід «Тересполь — Брест», а для вантажного руху працює прикордонний пункт «Корощин (Кукурики) — Козловичі».

Міністерство закордонних справ Польщі закликало громадян утриматися від поїздок до Білорусі через «зростання напруженості, військові події в регіоні та випадки довільних арештів польських громадян».

Поляків, які вже перебувають на території Білорусі, просять негайно покинути країну.

У Польщі кажуть, що в разі різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачених обставин евакуюватися буде значно складніше або навіть неможливо.