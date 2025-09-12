Польща вночі закрила кордон з Білоруссю

У ніч з 11 на 12 вересня Польща тимчасово закрила кордон з Білоруссю.

Відповідні відео опублікувало білоруське держагентство БелТА.

На відео видно, що польські прикордонники натягнули колючий дріт на кордоні і встановили загороджувальні щити.

Закриття кордону премʼєр Польщі Дональд Туск анонсував ще 9 вересня. Рішення він пояснював тим, що з 12 по 16 вересня в Білорусі триватиму російсько-білоруські військові навчання «Захід».

Як довго буде закритий кордон, влада Польщі не уточнювала.

«Такого роду маневри ми називаємо агресивними […]. Їхньою ціллю, у сенсі імітації дій, наразі є відомий Сувальський коридор. Також ми маємо серію провокацій з боку Росії та Білорусі, кількість яких зростає, — як на території країни, так і, наприклад, останнє затримання польського громадянина, єзуїта, на території Білорусі. Це має ознаки дуже агресивних провокацій», — зазначив Туск.