МАГАТЕ: Вночі біля Південноукраїнської АЕС збили безпілотник

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про збиття безпілотника, який вибухнув за 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МАГАТЕ.

Команда отримала від станції повідомлення, що пізно ввечері 24 вересня та рано-вранці 25 вересня в зоні спостереження зафіксували 22 безпілотники, деякі з яких наближалися до станції на відстань 500 метрів.

Вранці експерти відвідали місце падіння одного з дронів. Вони зафіксували вирву розміром чотири квадратні метри та завглибшки близько одного метра.

За даними МАГАТЕ, також була пошкоджена регіональна лінія електропередач напругою 150 кВ. Вона не була підключена до станції, тому на ядерну безпеку це не вплинуло.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав інцидент «черговим випадком, який підкреслює постійні загрози ядерній безпеці під час війни Росії проти України».

Південноукраїнська АЕС — одна з трьох діючих атомних електростанцій країни, три реактори якої зараз виробляють електроенергію на повну потужність.