Блекаут на ЗАЕС триває вже понад дві доби

На Запорізькій атомній електростанції з 23 вересня триває блекаут через дії російських окупантів.

Про це повідомляє «Енергоатом».

ЗАЕС змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Це створює критичну ситуацію, яка загрожує ядерній безпеці не лише України, а й країн Європи.

23 вересня російські військові вкотре пошкодили лінію електропередачі, яка живила електростанцію від української енергосистеми. Того дня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це вже десятий блекаут на станції з початку повномасштабного вторгнення Росії.

За інформацією «Укренерго», на контрольованій Україною території ця лінія є справною. Жодних технічних перешкод, щоб її використовувати, не існує. Попри це окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання. Дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. Їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

У вересні цього року Путін заявив, що РФ готова співпрацювати зі США та Україною в питанні Запорізької АЕС. За його словами, «якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з нашими американськими колегами, ми можемо навіть утрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати». Ще в березні цього року росіяни заявляли, що ЗАЕС — російський ядерний обʼєкт і передача контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні неможлива.

У квітні Reuters опублікував мирний план США, в якому пропонувалось, щоб Україна повернула контроль над ЗАЕС. При цьому США управлятимуть станцією і постачатимуть електрику Україні та РФ. У відповідь Україна та ЄС представили свій план — у ньому Україна відновлює контроль над станцією за участі США, Росію в цьому питанні не згадують.

Зараз ЗАЕС підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання.

В «Енергоатомі» пояснювали: якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції і запустить аварійні дизель-генератори. Однак їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і наявністю дизпалива. Таким чином, запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відліку до початку плавлення ядерного палива.

Крім того, за даними МАГАТЕ, зараз на Запорізькій атомній електростанції рівень води в охолоджувальному ставку знизився до 13,4 м і наближається до критичної позначки 12 м — якщо рівень води впаде нижче за цей показник, то системи охолодження перестануть працювати. Зараз усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і за нинішніх умов безпечно запустити хоча б один з них неможливо.