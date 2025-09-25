Rheinmetall побудує завод артилерійських снарядів у Латвії

Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує завод з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм у Латвії. Сторони підписали відповідний меморандум 25 вересня в Гамбурзі.

Про це повідомляють пресслужба Rheinmetall та латвійського Міноборони.

Завод працюватиме як спільне підприємство між Rheinmetall Waffe Munition GmbH (51%) та Латвійською державною оборонною корпорацією (Valsts aizsardzības korporācija, 49%).

Інвестиції в проєкт становитимуть €275 мільйонів. Очікується, що через 10 років експорт продукції перевищить три мільярди євро.

Будівництво мають розпочати навесні 2026 року, а виробництво — у 2027-му.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Папергер наголосив, що партнерство вигідне обом сторонам, адже «воно посилить національний суверенітет Латвії у сфері боєприпасів і зміцнить позиції німецької компанії як світового лідера у виробництві артилерійських боєприпасів».