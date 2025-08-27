Концерн Rheinmetall відкрив у Німеччині новий завод із виробництва артснарядів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall 27 серпня офіційно запустив у роботу нову фабрику в Нижній Саксонії, яка вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм. Значну частину боєприпасів відправлятимуть в Україну.
Про це пише Deutsche Welle з посиланням на пресреліз компанії.
До кінця поточного року завод планує випустити 25 тисяч снарядів, а у 2026-му — 140 тисяч. Ще через рік фабрика запрацює на максимальну потужність — до 350 тисяч артснарядів, що зробить її найбільшою в Європі. Це в півтора раза більше, ніж планувалося спочатку.
Крім артилерійських снарядів, на новій фабриці будуть випускати ракетні двигуни для реактивної артилерії.
На церемонію відкриття заводу Rheinmetall прибули міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і віцеканцлер, міністр фінансів Ларс Клінгбайль, який за кілька днів до цього відвідав Київ. Крім німецьких посадовців, на захід приїхав генсек НАТО Марк Рютте.
Нову фабрику з виготовлення зброї в Нижній Саксонії побудували за 15 місяців. У Rheinmetall кажуть, що це рекордні терміни. Завод розташований на території найбільшого виробничого майданчика концерну — в лісах поруч із містечком Унтерлюс. Загальна площа дорівнює приблизно пʼятьом футбольним полям, а сума інвестицій сягає близько пів мільярда євро.
- Rheinmetall — один з найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Компанія планує відкрити в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО. За даними Agence France Press, Rheinmetall хоче збудувати в Україні щонайменше чотири заводи.
- На початку року стало відомо, що завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, який все ще будується, почне працювати у 2026 році.