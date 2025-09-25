Bloomberg: Туреччина відправила до Литви літак-розвідник AWACS після порушень Росією повітряного простору країн НАТО

Туреччина розгорнула в Литві вдосконалений літак радіолокаційного спостереження AWACS на тлі нещодавніх інцидентів з російськими літаками та дронами над країнами НАТО.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела серед турецьких посадовців.

Літак, направлений до Литви, здатний виявляти низьколітні безпілотники та інші обʼєкти, які не фіксують наземні радари.

За словами турецьких посадовців, місія триватиме до четверга, 25 вересня.

Тимчасове розгортання військ є жестом солідарності з іншими членами військового альянсу НАТО, повідомили джерела. Водночас Міноборони Туреччини відмовилося від коментарів.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Тоді поліціянти не збили невідомі БпЛА. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.