СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ. У Бюро кажуть про посилення тиску, у Службі безпеки заперечують (доповнено)

Уранці 25 вересня Національне антикорупційне бюро заявило, що працівники Служби безпеки України проводять слідчі дії у колишніх детективів Бюро.
Про це йдеться в заяві пресслужби НАБУ.
Там кажуть, що зараз їхні ексдетективи працюють в «Укрзалізниці».
У НАБУ припускають, що дії СБУ пов’язані з їхньою попередньою роботою у слідчих групах, які викривали організовані злочинні угруповання на державних підприємствах і в органах влади, зокрема у Службі безпеки.
«Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій», — заявили в Національному антикорупційному бюро.
Пізніше в СБУ заявили про початок «низки санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці».
Там кажуть, що слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців «Укрзалізниці» та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження.
«Обшуки у посадовців «Укрзалізниці» не повʼязані з «тиском на незалежність антикорупційних інституцій», про що сьогодні заявили їхні представники. Усі заходи відбуваються з дотриманням законодавства України», — наголосили у Службі безпеки.
- 21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ і САП. У НАБУ тоді повідомляли, що обшуки проводили без ухвали суду.
- Зокрема, тоді затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова.
- У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).
- 2 вересня НАБУ оголосило про підозру в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні ексначальнику Департаменту кібербезпеки СБУ бригадному генералу Іллі Вітюку. У Службі безпеки зреагували на звинувачення. Там заявили, що сприймають дії НАБУ і САП як відповідь на те, що СБУ в липні затримала кількох співробітників Національного антикорупційного бюро за підозрою в торгівлі з РФ.