СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ. У Бюро кажуть про посилення тиску, у Службі безпеки заперечують (доповнено)

Уранці 25 вересня Національне антикорупційне бюро заявило, що працівники Служби безпеки України проводять слідчі дії у колишніх детективів Бюро.

Про це йдеться в заяві пресслужби НАБУ.

Там кажуть, що зараз їхні ексдетективи працюють в «Укрзалізниці».

У НАБУ припускають, що дії СБУ пов’язані з їхньою попередньою роботою у слідчих групах, які викривали організовані злочинні угруповання на державних підприємствах і в органах влади, зокрема у Службі безпеки.

«Такі дії можуть свідчити про посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій», — заявили в Національному антикорупційному бюро.

Пізніше в СБУ заявили про початок «низки санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці».

Там кажуть, що слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців «Укрзалізниці» та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження.

«Обшуки у посадовців «Укрзалізниці» не повʼязані з «тиском на незалежність антикорупційних інституцій», про що сьогодні заявили їхні представники. Усі заходи відбуваються з дотриманням законодавства України», — наголосили у Службі безпеки.