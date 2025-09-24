Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше прокоментував Курську операцію.

Свою думку він висловив у статті для «Дзеркала тижня».

«Такі дії [прорив ЗСУ в Курській області РФ у серпні 2024 року], якщо вони виправдані передусім людськими втратами, з обмеженими цілями, можна провести. Проте практика показала, що зрештою ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить саме необхідного успіху атакуючій стороні», — написав він.

Залужний зауважив, що ціна таких дій йому невідома, але, на його думку, вона є «очевидно надто високою».

«Війська, що оборонялися, зуміли скористатися і технологічними, і тактичними перевагами та з часом не тільки не дали тактичному прориву перерости в оперативний успіх, але згодом самі здійснили тактичне просування — теж без оперативного успіху. Ціна таких дій мені невідома, проте очевидно, що вона була надто високою», — вважає Залужний.