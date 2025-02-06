Втрати військ КНДР і сотні полонених росіян: Генштаб ЗСУ розповів деталі Курської операції

Курська наступальна операція Сил оборони розпочалася 6 серпня 2024 року. Від її початку загальні втрати ворога становлять близько 40 тисяч людей, з них понад 16 тисяч убитими.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Там зазначили, що бойові дії перенесли на територію РФ уперше за 11 років російсько-української війни. Бійці ЗСУ утримують сотні квадратних кілометрів буферної зони. Мета операції полягала в тому, щоб не допустити нового наступу ворога в Сумській і Харківській областях.
Дії Сил оборони змусили ЗС РФ перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи власні позиції на інших напрямках фронту. Москва була вимушена залучити в боях 12 тисяч військових Північної Кореї. Загальні втрати іноземного контингенту становлять близько 4 тисяч осіб. З трьох умовних бригад КНДР фактично одна знищена, дві втратили боєздатність.
У Генштабі кажуть, що зараз північнокорейські підрозділи відведені з лінії фронту. Очільник ГУР Кирило Буданов напередодні зазначав, що їхні бійці досі воюють на Курщині, але в скороченому складі.
Станом на 5 лютого в Курській області ворог втратив:
- 689 бойових броньованих машин;
- 386 артилерійських систем;
- 12 одиниць РСЗВ;
- 12 засобів ППО;
- 1 літак;
- 3 гелікоптери;
- 931 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 164 одиниці автомобільної техніки;
- 34 одиниці спеціальної техніки.
Українські військові взяли в полон 909 окупантів. Це дозволило повернути додому сотні оборонців, які перебували в російських в’язницях.
«Курська наступальна операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат противнику, що переважає, та перехопити ініціативу на полі бою», — додали у Генштабі.
Курська операція
Спершу про початок наступальних дій на Курщині писали російські телеграм-канали та «воєнкори».
Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Під контролем України було понад 1 000 км² і 100 населених пунктів цього регіону. Однак зараз, за даними західних аналітиків і медіа, Росія повернула собі низку захоплених територій. Північнокорейських військових РФ могла залучити для того, щоб почати наступ у Курській області.
У жовтні стало відомо, що на Курщину прибули перші солдати з КНДР. Йшлося приблизно про 12 тисяч військових, серед них 500 офіцерів і три генерали.