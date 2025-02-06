Втрати військ КНДР і сотні полонених росіян: Генштаб ЗСУ розповів деталі Курської операції

Курська наступальна операція Сил оборони розпочалася 6 серпня 2024 року. Від її початку загальні втрати ворога становлять близько 40 тисяч людей, з них понад 16 тисяч убитими.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Там зазначили, що бойові дії перенесли на територію РФ уперше за 11 років російсько-української війни. Бійці ЗСУ утримують сотні квадратних кілометрів буферної зони. Мета операції полягала в тому, щоб не допустити нового наступу ворога в Сумській і Харківській областях.

Дії Сил оборони змусили ЗС РФ перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи власні позиції на інших напрямках фронту. Москва була вимушена залучити в боях 12 тисяч військових Північної Кореї. Загальні втрати іноземного контингенту становлять близько 4 тисяч осіб. З трьох умовних бригад КНДР фактично одна знищена, дві втратили боєздатність.

У Генштабі кажуть, що зараз північнокорейські підрозділи відведені з лінії фронту. Очільник ГУР Кирило Буданов напередодні зазначав, що їхні бійці досі воюють на Курщині, але в скороченому складі.

Станом на 5 лютого в Курській області ворог втратив:

689 бойових броньованих машин;

386 артилерійських систем;

12 одиниць РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 гелікоптери;

931 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

1 164 одиниці автомобільної техніки;

34 одиниці спеціальної техніки.

Українські військові взяли в полон 909 окупантів. Це дозволило повернути додому сотні оборонців, які перебували в російських в’язницях.

«Курська наступальна операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат противнику, що переважає, та перехопити ініціативу на полі бою», — додали у Генштабі.

Курська операція

Спершу про початок наступальних дій на Курщині писали російські телеграм-канали та «воєнкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Під контролем України було понад 1 000 км² і 100 населених пунктів цього регіону. Однак зараз, за даними західних аналітиків і медіа, Росія повернула собі низку захоплених територій. Північнокорейських військових РФ могла залучити для того, щоб почати наступ у Курській області.

У жовтні стало відомо, що на Курщину прибули перші солдати з КНДР. Йшлося приблизно про 12 тисяч військових, серед них 500 офіцерів і три генерали.