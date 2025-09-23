Породілля, яка постраждала через обстріл Києва 7 вересня, померла в лікарні

У лікарні померла 24-річна жінка, яка постраждала через російський обстріл уночі проти 7 вересня. На момент атаки вона була вагітна — лікарям довелось екстрено викликати в неї пологи.
Про це hromadske повідомили у клінічній лікарні, де перебувала постраждала.
У жінки діагностували вибухову травму та опіки 95% тіла. Вона перебувала на штучній вентиляції легень. Окрім того, їй виконали кесарів розтин, що в сукупності погіршувало стан.
Стан жінки називали тяжким та нестабільним. Попри те, що вона перебувала у свідомості, її лабораторні показники, як-от рівень лейкоцитів, погіршувалися.
Цивільного чоловіка постраждалої, який перебував у сусідній палаті реанімаційного відділення із 70% опіків тіла, перемістили до опікового відділення після покращення стану.
Новонароджений син постраждалої також перебував у реанімації. Станом на 17 вересня його стан залишався важким: дитина перебувала на штучній вентиляції легень.
- У ніч проти 7 вересня росіяни масовано атакували Україну — запустили 810 дронів та 13 ракет. Під ударом були Київ та область, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя та Полтавщина.
- У Києві найбільше постраждав Святошинський район — там частково обвалився підʼїзд 9-поверхівки. Породілля стала четвертою жертвою атаки, також загинула матір з кількамісячною дитиною.