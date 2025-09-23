The Telegraph: Естонія готова розмістити у себе британські винищувачі, які можуть нести ядерну зброю

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна не проти розмістити на своїй території британські винищувачі F-35A, які можуть нести ядерне озброєння.

Про це пише The Telegraph.

«Я завжди відкритий. Двері завжди відчинені для союзників», — відповів Певкур на відповідне питання журналістів.

На авіабазі «Амарі» в Естонії вже давно проводять ротації британські винищувачі F-35А у межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Литва, Латія та Естонія не мають власних винищувачів.

На початку 2025 року премʼєр Британії Кір Стармер заявив про плани придбати 12 таких літаків. Їх постачання розпочнеться до кінця десятиліття.

The Telegraph зазначає, що ці літаки виробляють США, так само як і контролюють постачання ядерної бомби B61, яку несе F-35A. Це означає, що Вашингтон має дати згоду на будь-який ядерний удар.

Співрозмовник видання, пов’язаний із британською армією, заявив, що «немає потреби мати стратегічний потенціал передового розташування на тактичній позиції в Естонії». За його словами, нові F-35A «діятимуть не стільки як засіб стримування, скільки як агітатор», окрім того, що вони матимуть «високий ризик у разі першого удару з боку Росії».

Російські винищувачі над Естонією: що відомо

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин. Через це уряд Естонії ініціював консультації з НАТО за статтею 4.

Президент України Володимир Зеленський вважає вторгнення російських винищувачів у повітряний простір країни НАТО не випадковістю, а системною кампанією РФ проти Заходу, що вимагає «системної відповіді та сильних дій».

Водночас у Міністерстві оборони Росії заперечили, що їхні винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії.

На тлі цього інциденту 23 вересня відбулося засідання Північноатлантичної ради, за результатами якого в Альянсі заявили, що це вторгнення «є частиною ширшої моделі дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії».

У НАТО пообіцяли «рішучу відповідь на нерозважливі дії Росії» та наголосили, що ці та інші «безвідповідальні кроки» РФ не зупинять союзників від їхніх зобовʼязань підтримувати Україну.