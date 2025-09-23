Польща знову відкриє кордон з Білоруссю

Прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю знову відкриють у ніч на 25 вересня.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише RMF24.

За його словами, основна причина повного закриття кордону з Білоруссю — військові навчання «Захід» — вже минула.

Водночас Туск зауважив, що завершення білорусько-російських навчань знижує загрозу для Польщі, хоча і не усуває її повністю.

Ще однією причиною відкриття кордону є економічні інтереси польських перевізників. За словами премʼєра, закриття переходів передусім означало призупинення міжнародного залізничного транзиту з Китаю та до Китаю через Європу.

Туск додав: якщо зросте напруженість або посилиться агресивна поведінка сусідів, Польща не вагатиметься та перегляне рішення про закриття кордону.