Польща знову відкриє кордон з Білоруссю

Прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю знову відкриють у ніч на 25 вересня.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише RMF24.
За його словами, основна причина повного закриття кордону з Білоруссю — військові навчання «Захід» — вже минула.
Водночас Туск зауважив, що завершення білорусько-російських навчань знижує загрозу для Польщі, хоча і не усуває її повністю.
Ще однією причиною відкриття кордону є економічні інтереси польських перевізників. За словами премʼєра, закриття переходів передусім означало призупинення міжнародного залізничного транзиту з Китаю та до Китаю через Європу.
Туск додав: якщо зросте напруженість або посилиться агресивна поведінка сусідів, Польща не вагатиметься та перегляне рішення про закриття кордону.
- 12 вересня білорусько-польський кордон закривали через спільні навчання Росії та Білорусі «Захід-2025», які тривали до 16 вересня.