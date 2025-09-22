Reuters: Росія прагне зняття авіаційних санкцій через проблеми з безпекою польотів

Росія закликає лідерів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) ООН, які зібралися в Монреалі, послабити санкції на запасні частини та прольоти російських літаків у повітряному просторі інших держав.

Про це пише Reuters з посиланням на робочі документи й джерело в російському авіаційному секторі.

З початку повномасштабної агресії Росії проти України західні санкції перекрили доступ до літаків та запасних частин іноземного виробництва. Російським авіакомпаніям довелось імпортувати запчастини для понад 700 літаків (переважно Airbus і Boeing) складними, непрямими шляхами.

Зараз Москва намагається домовитися про зняття санкцій, зокрема щодо запасних частин, які, за їхніми словами, є критично важливими для безпеки польотів. Росія представить свої аргументи регуляторним органам та іншим делегатам на асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації, яка відбудеться з 23 вересня по 3 жовтня. Вона встановлює глобальні стандарти безпеки цивільної авіації, а її рада засудила Москву за порушення суверенітету повітряного простору України та подвійну реєстрацію повітряних суден.

Росія звернулася з таким проханням після того, як минулого тижня Сполучені Штати скасували санкції проти білоруської державної авіакомпанії «Белавіа». Їх запровадили, коли Мінськ підтримав Москву у вторгненні в Україну.