На російський «Аерофлот» здійснили масову хакерську атаку. Скасовано десятки рейсів

Вранці 28 липня російська авіакомпанія «Аерофлот» повідомила, що скасовує понад 40 рейсів через «збій» в роботі інформаційних систем.

Як виявилось, причиною стала масова хакерська атака — відповідальність за неї взяли на себе угруповання хакерів Silent Crow і «Кіберпартизани BY».

У пресслужбі «Аерофлоту» заявили про скасування рейсів з московського аеропорту «Шереметьєво». Зокрема, не відбудуться польоти до Єкатеринбурга, Челябінська, Ставрополя, Мінеральних Вод, кілька рейсів до Санкт-Петербурга, низки інших міст Росії, а також до Мінська і Єревану.

В «Аерофлоті» кажуть, що їхні фахівці працюють над відновленням роботи сервісів. При цьому авіакомпанія не повідомляла про те, з чим пов’язаний збій у роботі інформаційних систем.

Хакери з двох угруповань стверджують, що під час операції, яка тривала кілька місяців, вони проникли в корпоративну мережу, змогли отримати доступ до масиву даних історії перельотів і систем контролю за персоналом, а також записів телефонних розмов усередині компанії. Згідно із заявою, хакерам вдалося знищити тисячі серверів авіакомпанії, «скомпрометувати всі критичні корпоративні системи» й отримати контроль над персональними комп’ютерами керівництва компанії.

Генеральна прокуратура РФ відкрила кримінальне провадження за фактом несанкціонованого доступу до комп’ютерної інформації.

Автор: Артем Медведок