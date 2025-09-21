Трамп заявив, що США допоможуть захистити Польщу та країни Балтії в разі ескалації з боку РФ

Президент США Дональд Трамп у неділю, 21 вересня, пообіцяв, що його країна допоможе в захисті Польщі та країн Балтії в разі ескалації конфлікту з Росією.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, після церемонії прощання з активістом Чарлі Кірком.

Його запитали, чи допоможе він захищати країни ЄС, якщо Росія посилить військові дії.

«Так, допоможу. Допоможу», — відповів американський лідер.