Politico: Велика Британія пропонує надавати Україні кредити коштом заморожених активів РФ

Британський уряд розглядає можливість фінансувати нову хвилю кредитів для України коштом мільярдів фунтів стерлінгів російських державних активів, які заморожені у Великій Британії.

Про це пише Politico.

Попри те що більшість російських активів — €185 мільярдів — заморожені в ЄС, ще близько £25 мільярдів зберігається у Великій Британії.

Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз представила ініціативу з використання цих коштів для позик Україні на засіданні міністрів фінансів ЄС 20 вересня в Копенгагені.

Вона не розповіла конкретних деталей щодо того, як саме працюватиме план, але наголосила, що кредити відповідатимуть міжнародному праву та не передбачатимуть постійного конфіскування російських державних активів.

Politico пише, що ці £25 мільярдів планують використати для британської програми «кредитів на репарації», яка, за словами Міністерства фінансів країни, «працюватиме синхронно» з програмою ЄС. Міністерство додало, що пропозиції «на розгляді» можуть «розблокувати фінансування на повну вартість активів, що зберігаються у Великій Британії.

Financial Times нещодавно писало, що у Європейському Союзі почали обговорювати способи використання заморожених активів Росії у рамках механізму «репараційних кредитів» Україні на суму €170 мільярдів. Повернути їх собі Росія зможе лише, якщо погодиться виплатити репарації.

За такою схемою Брюссель міг би видати Україні до €172 мільярдів у вигляді кредитів, обмінюючи заморожені російські кошти на облігації без відсотків.

ЄС сподівається, що заміна готівки на боргові зобов’язання під гарантію ЄС дозволить уникнути звинувачень у прямій конфіскації коштів. Але Euroclear, приватний депозитарій, що зберігає російські активи, попередив про ризики для правового статусу та фінансової надійності у разі реалізації подібних дій.

Європейський центральний банк виступає проти прямого вилучення заморожених активів і, схоже, має застереження щодо плану ЄС щодо «кредитів на репарації». На пресконференції в Копенгагені 19 вересня президент ЄЦБ Крістін Лагард сказала: «Наші занепокоєння висловлювалися раніше і залишаються тими самими».

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.