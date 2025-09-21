Іран припиняє співпрацю з МАГАТЕ. Чому цього разу

Вища рада національної безпеки Ірану (ВРНБ) заявила 20 вересня, що через дії Великої Британії, Франції та Німеччини з відновлення санкцій ООН Іран «фактично зупинить» співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Заяву Вищої ради національної безпеки транслювали по телебаченню, передає The Times of Israel.

На такий крок в Ірані пішли після того, як у пʼятницю Рада Безпеки проголосувала за відновлення призупинених санкцій ООН проти Ірану. Санкції, які тимчасово зняли в обмін на обмеження ядерної програми Ірану, знову почнуть діяти 28 вересня, якщо наступного тижня Іран не зможе переконати Раду ООН відмовитися від цього.

У відповідь на це Тегеран заявив, що такі дії європейських держав підірвали багатомісячну взаємодію з МАГАТЕ, яка мала на меті відновити моніторинг та гарантувати дотримання міжнародних правил. Раніше цього місяця Іран та МАГАТЕ досягли в Каїрі угоди, яка дозволила б відновити інспекції іранських ядерних обʼєктів.

Іран призупинив дозволи МАГАТЕ перевіряти свої ядерні обʼєкти після серії атак на нього у червні з боку Ізраїлю, а потім Сполучених Штатів. Тоді цілями стали найвищі військові лідери Ірану, вчені-ядерники, обʼєкти збагачення урану та програма балістичних ракет.

Тегеран розкритикував МАГАТЕ за те, що воно не засудило авіаударів Ізраїлю та США. Проте в липні міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна співпрацюватиме з МАГАТЕ, попри обмеження, які запровадив іранський парламент. І наголосив, що співпраця відбуватиметься в новому форматі — під керівництвом і контролем Вищої ради національної безпеки.

Ядерна програма Ірану

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив кампанію «максимального тиску» — нові санкції проти іранського режиму, щоб отримати суттєві поступки з його боку.

Виробництво урану Тегеран відновив після того, як Трамп розірвав угоду. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася».

Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду. Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран у тому, що він висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців Адміністрація президента США стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». Сторони провели кілька раундів переговорів, проте так і не уклали нову ядерну угоду. А після атаки США на іранські ядерні обʼєкти Тегеран відкидає поновлення переговорів.