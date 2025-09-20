ООН може закрити Агентство боротьби з ВІЛ через скорочення фінансування США

UNAIDS, Агентство ООН, яке займається проблемою пандемії ВІЛ/СНІДу, може закритися до кінця наступного року. Все через те, що ООН проводить реструктуризацію через кризу фінансування.

Про це пише Reuters із посиланням на документи ООН.

UNAIDS планують поступово згорнути до кінця 2026 року. Це частина пакету пропозицій ООН для держав-членів, які вони мають розглянути. У документі також зазначається, що наступного року експертиза UNAIDS має бути інтегрована до ширшої системи ООН.

ООН оптимізує свою структуру, намагаючись впоратися з наслідками скорочення американської зовнішньої допомоги за президентства Дональда Трампа, яке суттєво вдарило по гуманітарних агентствах.

UNAIDS у заяві у відповідь на документ повідомило, що вже має план переходу, який передбачає 55% скорочення персоналу в короткостроковій перспективі та перегляд у 2027 році, що зрештою призведе до його закриття.

UNAIDS розпочало роботу в 1996 році. З часу виявлення перших випадків ВІЛ понад 40 років тому 88 мільйонів людей інфікувалися і 42 мільйони померли від хвороб, пов’язаних зі СНІДом, повідомила організація.

В організації кажуть, що впровадження нових рятівних методів лікування та кращий доступ до медичної допомоги дозволили скоротити кількість смертей від СНІДу з 1,3 мільйона у 2010 році до 630 тисяч у 2023-му. Але організація застерегла, що майже чверть людей, які живуть з ВІЛ, не мають доступу до лікування, а рівень нових інфекцій у деяких регіонах зростає.