Politico: США знову вийдуть з Ради ООН з прав людини

Президент США Дональд Трамп видасть указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та заборону фінансувати Агентство ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA).

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Якщо Сполучені Штати вийдуть з Ради ООН з прав людини, це буде не вперше. Під час попереднього президентства Трампа діяла та сама політика.

Білий дім США вважає, що рада «не виконала своєї мети, її продовжують використовувати як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини», і засуджує її позицію щодо Ізраїлю.

Указ планують опублікувати за день до зустрічі президента Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Вашингтоні 4 лютого. США давно критикують Раду ООН за її нібито упередженість щодо Ізраїлю і прикриття урядів, які порушують права людини.

Попередня адміністрація США (часів Джо Байдена) призупиняла фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям після того, як зʼясувалося, що співробітники UNRWA брали участь у нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Що передувало

На початку 2024 року Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників UNRWA, які могли брати участь у нападі бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 200 людей, а 253 викрали і вивезли до сектора Гази. Reuters із посиланням на дані ізраїльської розвідки стверджував, що в нападі ХАМАС на Ізраїль брали участь 190 співробітників Агентства ООН.

Почалося розслідування. У UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних, а в ООН пообіцяли покарати винних. Ізраїль каже, що в UNRWA багато членів ХАМАС, і країна докладає зусиль, щоб агентство припинило діяти в секторі Гази. Голова МЗС Ізраїлю Ісраель Кац стверджує, що «UNRWA — це не частина рішення, а частина проблеми». За його словами, необхідно створити нове агентство для реконструкції Гази.

Улітку в ООН визнали, що девʼять працівників агентства з допомоги палестинцям могли брати участь в атаці ХАМАС на Ізраїль. Їх звільнили.