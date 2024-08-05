В ООН визнали, що 9 працівників агентства з допомоги палестинцям могли брати участь в атаці ХАМАС на Ізраїль. Їх звільнили

Девʼять співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) можуть бути причетними до нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Їх звільнили.

Про це свідчать результати розслідування ООН, пише Reuters.

В ООН зазначили, що знайшли «достатньо доказів» можливої причетності цих працівників UNRWA до атак. Водночас не уточнили, яку саме вони відігравали роль, лише вказали, що всі вони — чоловіки.

Загалом розслідування проводили стосовно 19 співробітників UNRWA (двоє з них померли).

«Для нас будь-яка участь у нападах є величезною зрадою тієї роботи, яку ми повинні виконувати від імені палестинського народу», — заявив заступник речника ООН Фархан Хак.

Що передувало

У січні 2024 року Ізраїль офіційно надав дані про 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям (UNRWA), які могли брати участь у нападі бойовиків ХАМАС на ізраїльську державу 7 жовтня 2023 року, коли вбили 1 200 людей, а 253 вивезли до сектора Гази.

Звинувачення Ізраїлю змусили 16 країн, включно зі США, призупинити фінансування агентства на $450 мільйонів. В UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних і почали внутрішнє розслідування, а деякі країни вже відновили фінансування агентства.

Наприкінці січня Ізраїль заявив, що в UNRWA набагато більше членів ХАМАС — у нападі нібито брали участь 190 співробітників. Ізраїльська армія 4 березня висунула нові звинувачення — в організації працюють понад 450 «військових оперативників» з ХАМАС та інших угруповань. Тель-Авів стверджував, що поділився цими розвідданими з ООН.