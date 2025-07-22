Трамп виводить США з ЮНЕСКО за її «антиамериканські та антиізраїльські настрої»

Президент Дональд Трамп виводить США з Організації Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). У Білому домі посилаються на її антиамериканські та антиізраїльські настрої, а також на «woke» порядок денний.

Про це пише New York Post.

Ще в лютому Трамп наказав провести 90-денний огляд присутності Сполучених Штатів у ЮНЕСКО та приділити особливу увагу розслідуванню будь-яких «антисемітських чи антиізраїльських настроїв в організації». Після проведення огляду посадовці адміністрації висловили незгоду з політикою ЮНЕСКО стосовно різноманітності , а також з її пропалестинським та прокитайським упередженням, повідомив чиновник Білого дому.

«Президент Трамп вирішив вивести Сполучені Штати з ЮНЕСКО, яка підтримує провокаційні, розʼєднувальні культурні та соціальні справи, що повністю суперечать здоровому глузду, за який американці проголосували в листопаді. Цей президент завжди ставитиме Америку на перше місце та забезпечуватиме, щоб членство нашої країни в усіх міжнародних організаціях відповідало нашим національним інтересам», — заявила заступниця речниці Білого дому Анна Келлі.

Серед зазначених недоліків – публікація ЮНЕСКО «антирасистського інструментарію» у 2023 році та їхня ініціатива «Трансформація MENʼtalities» 2024 року. «Антирасистський інструментарій» закликав держави-члени узвалити антирасистську політику та змагатися в «перегонах до вершини», щоб стати провідним захисником соціальної справедливості.

Ініціатива MENʼtalities опублікувала звіт, у якому висвітлюється робота організації в Індії. Вона спрямована на зміну поглядів чоловіків на гендерні питання, особливо на «шкідливі гендерні норми». Програма також минулого року опублікувала звіт про відеоігри, в якому розглядалося, як ігри можуть сприяти гендерній рівності.

Тим часом, за словами представника Білого дому, ЮНЕСКО використала свою Виконавчу раду, щоб навʼязати антиізраїльські та антиєврейські дії, зокрема визнати єврейські святині обʼєктами «палестинської всесвітньої спадщини». ЮНЕСКО часто використовує формулювання, що Палестина окупована Ізраїлем, та засуджує війну у секторі Гази.

Крім того, Китай є другим за величиною спонсором ЮНЕСКО, а його громадяни обіймають ключові керівні посади — як-от заступник генерального директора Сін Цюй. КНР особливо критикують за використання свого впливу в ЮНЕСКО для применшення ролі меншин, таких як уйгурські мусульмани, в історії країни.