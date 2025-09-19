МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою до Росії негайно деокупувати Запорізьку АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) ухвалило резолюцію, у якій закликало Росію повернути тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію під контроль України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Резолюцію, яку ініціювали Україна та міжнародні партнери, підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ. Вона містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС.

Документ підтверджує, що всі ядерні обʼєкти мають працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

Також резолюція закріплює мандат на безперервну роботу місії МАГАТЕ, попри постійні спроби Росії зірвати її діяльність.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

У вересні цього року Путін заявив, що РФ готова співпрацювати зі США та Україною в питанні Запорізької АЕС. За його словами, «якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з нашими американськими колегами, ми можемо навіть утрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати». Ще в березні цього року росіяни заявляли, що ЗАЕС — російський ядерний обʼєкт, і передача контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні неможлива.

У квітні Reuters опублікував мирний план США, в якому пропонувалось, щоб Україна повернула контроль над ЗАЕС. При цьому США управлятимуть станцією і постачатимуть електрику Україні та РФ. У відповідь Україна та ЄС представили свій план — у ньому Україна відновлює контроль над станцією за участі США, Росію в цьому питанні не згадують.

Зараз ЗАЕС підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання, що становить серйозний ризик.

В «Енергоатомі» пояснювали, якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції і запустить аварійні дизель-генератори. Однак їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і наявністю дизпалива. Таким чином, запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відліку до початку плавлення ядерного палива.

Крім того, за даними МАГАТЕ, зараз на Запорізькій атомній електростанції рівень води в охолоджувальному ставку знизився до 13,4 м і наближається до критичної позначки 12 м — якщо рівень води впаде нижче за цей показник, то системи охолодження перестануть працювати. Зараз усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і за нинішніх умов безпечно запустити хоча б один з них неможливо.