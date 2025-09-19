Росія оскаржує в міжнародному суді рішення ICAO, яка визнала її винною в збитті рейсу MH17 у 2014 році

Росія 18 вересня оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), яка поклала на Москву відповідальність за збиття рейсу MH17 у липні 2014 року.

Про це повідомило МЗС Росії.

Там заявили, що ІСАО начебто не провела повне, ретельне та незалежне міжнародне розслідування обставин катастрофи, а «взяла на віру вельми сумнівні результати технічного та кримінального розслідувань під егідою зацікавленої сторони — Нідерландів, спираючись на підтасовані «факти», надані головним чином ще однією зацікавленою стороною — Україною».

Рішення оскаржують за всіма аспектами — за підставами юрисдикції, застосовним правом, фактологією, а також у звʼязку з «фатальними порушеннями процедури».

Що відомо про рейс MH17

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей.

17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17 у 2014 році, визнав винними у знищенні рейсу Ігоря Гіркіна (позивний «Стрєлков»), його підлеглих Сергія Дубинського (позивний «Хмурий») і Леоніда Харченка (позивний «Крот»). Олега Пулатова (позивний «Гюрза») виправдали. Росія та засуджені свою причетність до катастрофи заперечують.

12 травня 2025 року Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) поклала на Росію відповідальність за збиття пасажирського літака рейсу MH17.

А 9 липня вину Росії в збитті MH17 визнав і Європейський суд з прав людини — у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів. Вони стосуються численних порушень прав людини під час агресії проти України з 2014 року.