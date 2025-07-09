ЄСПЛ визнав Росію винною у численних порушеннях прав людини під час агресії проти України. Серед них збиття Boeing над Донеччиною

Європейський суд з прав людини 9 липня визнав провину Росії у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів. Вони стосуються численних порушень прав людини під час агресії проти України з 2014 року. Серед них збиття 17 липня 2014 року авіалайнера рейсу MH17 у Донецькій області.

Про це оголосила Велика палата ЄСПЛ, пише «Європейська правда».

Справа об’єднала чотири міждержавні скарги проти Росії до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів:

Україна проти Росії (№ 8019/16) — порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусова праця та інше;

Україна проти Росії (№ 43800/14) — викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;

Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) — обставини та наслідки збиття рейсу MH17;

Україна проти Росії (№ 11055/22) — грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Суд одностайно визнав, що має юрисдикцію за даними скаргами стосовно подій, що відбулися до 16 вересня 2022 року, коли Росія вийшла з Європейської конвенції з прав людини. ЄСПЛ зауважив, що не має завданням оцінювати легальність російського вторгнення та окупації, але має оцінити відповідність дій Росії фундаментальним принципам, викладеним у Європейській конвенції з прав людини та її протоколах.

Росію визнали винною у численних порушеннях прав людини, що відбувалися на окупованих територіях з 11 травня 2014 року по 16 вересня 2022 року і мали масовий та системний характер. Серед злочинів: свавільні вбивства цивільних і військовополонених, позбавлення волі, нелюдське поводження, застосування тортур, ігнорування Росією наслідків її ударів для цивільного населення, системна практика придушення української ідентичності, у тому числі через систему освіти, практику «фільтрації», вивезення українських дітей та дорослих цивільних громадян вглиб окупованих територій або на територію РФ і т. ін.

Також суд встановив, що рейс MH17 над Донбасом збили з російського ЗРК «Бук» і Росія несе відповідальність за те, що це стало можливим.

Що відомо про рейс MH17

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей.

17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17 у 2014 році, визнав винними у знищенні рейсу Ігоря Гіркіна (позивний «Стрєлков»), його підлеглих Сергія Дубинського (позивний «Хмурий») і Леоніда Харченка (позивний «Крот»). Олега Пулатова (позивний «Гюрза») виправдали. Росія та засуджені свою причетність до катастрофи заперечують.

12 травня 2025 року Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) поклала на Росію відповідальність за збиття пасажирського літака рейсу MH17.