Міжнародна організація цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття рейсу MH17

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) поклала на Росію відповідальність за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Нідерландів, які разом з Австралією ініціювали спір проти Росії в ICAO.

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У березні 2022 року Австралія і Нідерланди ініціювали в ІCAO розгляд проти Росії щодо аварії у 2014 році малайзійського літака рейсу MH17. Там заявляли, що РФ порушила статтю 3 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (Чиказька конвенція), яка зобовʼязує утримуватися від застосування зброї проти цивільних повітряних суден.

Рішення ухвалили в понеділок, 12 травня, шляхом голосування членів Ради ІКАО. «Переважна більшість» членів Ради підтримала позицію Нідерландів та Австралії.

«Я задоволений рішенням Ради ICAO насамперед заради родичів жертв рейсу MH17. Це рішення не може позбавити їх горя та страждань, але це важливий крок до встановлення правди, справедливості та відповідальності. Крім того, це чіткий сигнал для міжнародної спільноти, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків», — зазначив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

У найближчі тижні Рада ICAO розгляне, яким чином Росія надасть правове відшкодування. Далі рада має зобовʼязати РФ розпочати переговори з Нідерландами та Австралією і сприяти цьому процесу.

Що відомо про рейс MH17

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей.

17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги, що розглядає справу про збиття авіалайнера MH17 у 2014 році, визнав винними у знищенні рейсу Ігоря Гіркіна (позивний «Стрєлков»), його підлеглих Сергія Дубинського (позивний «Хмурий») і Леоніда Харченка (позивний «Крот»). Олега Пулатова (позивний «Гюрза») виправдали. Росія та засуджені свою причетність до катастрофи заперечують.