У Львові скасували презентацію книжки про рух Black Lives Matter через погрози на адресу авторки

Видавництво «Човен» скасувало презентацію книжки Оксани Брюховецької «Голоси BLM» у Львові після «расистських і ненависницьких коментарів» та погроз з боку аудиторії.

Про це йдеться у заяві видавництва.

Там кажуть, що на їхню адресу надійшло безліч «брутальних, расистських, ненависницьких» коментарів та погроз щодо запланованої події. За словами представників видавництва, гнівні коментарі залишали не лише боти, а й реальні люди, з якими вони знайомі особисто.

Аудиторію обурило те, що книгу про рух за права темношкірих презентуватимуть відразу після того, як у США біженку з України Ірину Заруцьку жорстоко вбив темношкірий американець.

У «Човні» наголосили, що чимало коментаторів не читали книгу та не розуміють контексту, про який писала авторка, і чому це дослідження є важливим для українських читачів. Там кажуть, що всі коментарі «зводилися до маніпуляцій» трагедією Ірини Заруцької.

Видавництво зауважило, що книга «Голоси BLM» була написана ще рік тому, а з друку вийшла в липні — тобто до того, як у серпні загинула українка.

«Поєднати книжку та трагедію, що сталася, могли або провокатори, або люди, якими легко маніпулювати. Або ж ці люди дійсно такими є — вони ненавидять інших власне за їхню інакшість, зокрема за колір шкіри», — наголосили у «Човні».

Згодом хейт вийшов за межі соцмереж — у видавництво зателефонував чоловік, який дуже цікавився, «як краще вбивати н*грів — вішати чи розстрілювати?».

«Сподіваємося, працівники УСБУ у Львівській області дадуть йому вичерпну відповідь», — додали у «Човні».

Крім того, як розповіли у видавництві, авторка книги Оксана Брюховецька, а також один із героїв рукопису Террелл Старр, який мав брати участь у презентації, почали отримувати погрози. Старра, який вже три роки працює в Україні та висвітлює в американських медіа український спротив російській агресії, обзивали «твариною» і бажали йому смерті.

У «Човні» наголосили, що через скасування презентації книги ніхто не переміг, а програли усі.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

На станції швидкісного трамвая у місті Шарлотт штату Північна Кароліна 22 серпня жорстоко вбили Ірину Заруцьку — біженку з України.

Підозрюваного, 34-річного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. У поліції розповіли, що безпритульний Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово арештовували ще від 2011 року.

Президент США Дональд Трамп 9 вересня пообіцяв «дізнатися все» про вбивство Ірини Заруцької та заявив, що вимагає смертної кари для нападника.

«Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, що приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, має отримати швидкий (у цьому немає жодних сумнівів!) суд і єдине покарання — смертну кару», — написав Трамп.

Він наголосив, що «її вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів», а також звинуватив у вбивстві українки демократів, які, на його думку, недостатньо боролися зі злочинністю.

Сестра підозрюваного Трейсі Браун поділилася з Daily Mail записом розмови, яка відбулася через шість днів після того, як затримали її брата. Той заявив, що «уряд імплантував йому в мозок чужорідні матеріали», які контролювали його дії. Він зізнався, що вбив Ірину Заруцьку через те, що вона «читала його думки».

Американський мільярдер Ілон Маск 10 вересня заявив, що виділить мільйон доларів на створення муралів із зображенням убитої у США українки, а американський репер DaBaby представив кліп на пісню “Save Me”, у якому відтворив сцену з нападом на Ірину Заруцьку.