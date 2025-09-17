Американський репер DaBaby присвятив кліп убитій у США українці Ірині Заруцькій — у ньому відтворили сцену нападу

Американський репер DaBaby представив кліп на пісню “Save Me”, у якому відтворив сцену з нападом на українку Ірину Заруцьку.

У кліпі DaBaby зіграв звичайного пасажира вагона, в якому вбили українку. У ролику також зʼявляються персонаж, що грає Декарлоса Брауна — американця, якого звинувачують у вчиненні злочину, й акторка, яка втілює образ Ірини Заруцької.

Кліп починається з новинного сюжету про вбивство Заруцької, а сама пісня — зі слів «Ти думаєш, що можеш мене врятувати?».

У відео акторка, яка грає Ірину, заходить до вагона і сідає попереду актора, який грає Декарлоса. Також у вагоні сидять інші пасажири.

Кліп має оптимістичний фінал — у момент, коли персонаж-злочинець намагається завдати удару, його руку зупиняє DaBaby, нападника забирає поліція.

Після цього на екрані з’являється скриншот платформи GoFundMe з підписом «В пам’ять про Ірину Заруцьку» та інформацією про збір коштів на допомогу її рідним.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

На станції швидкісного трамвая у місті Шарлотт штату Північна Кароліна 22 серпня жорстоко вбили Ірину Заруцьку — біженку з України.

Підозрюваного, 34-річного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. У поліції розповіли, що безпритульний Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово арештовували ще від 2011 року.

Президент США Дональд Трамп 9 вересня пообіцяв «дізнатися все» про вбивство Ірини Заруцької та заявив, що вимагає смертної кари для нападника.

«Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, що приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, має отримати швидкий (у цьому немає жодних сумнівів!) суд і єдине покарання — смертну кару», — написав Трамп.

Він наголосив, що «її вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів», а також звинуватив у вбивстві українки демократів, які, на його думку, недостатньо боролися зі злочинністю.

Сестра підозрюваного Трейсі Браун поділилася з Daily Mail записом розмови, яка відбулася через шість днів після того, як затримали її брата. Той заявив, що «уряд імплантував йому в мозок чужорідні матеріали», які контролювали його дії. Він зізнався, що вбив Ірину Заруцьку через те, що вона «читала його думки».

Американський мільярдер Ілон Маск 10 вересня заявив, що виділить мільйон доларів на створення муралів із зображенням убитої у США українки Ірини Заруцької.