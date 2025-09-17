Міжнародний реєстр збитків додав ще дві категорії — депортація дітей та дорослих

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, оголосив про запуск двох нових категорій для подачі заяв про відшкодування. Вони стосуються насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих.

Про це повідомили на сайті Реєстру.

Категорія A2.8 «Насильницьке переміщення або депортація дітей» призначена для заяв, повʼязаних із дітьми, які були переміщені насильницьким шляхом у межах міжнародно визнаної території України, зокрема й на тимчасово окуповані території, або депортовані до Росії чи третіх країн.

Категорія A2.9 «Насильницьке переміщення або депортація дорослих» стосується осіб, які теж стали жертвами насильницького переміщення всередині України або депортації до інших країн у результаті дій, вчинених Росією. В обох випадках насильницьке переміщення мало відбутися після 24 лютого 2022 року.

Заяву від імені неповнолітньої дитини можуть подати її батьки через портал «Дія». Заяви від імені дітей, які перебувають під інституційним наглядом, або тих, за ким встановлено опіку чи піклування, згодом можна буде подати через Центри надання адміністративних послуг.

Відтепер у Реєстрі для подачі заяв відкрито 13 категорій із запланованих 45. Крім двох нових, вже відкриті такі категорії: