Держприкордонна служба: батько вбитої у США українки Ірини Заруцької виїхав з України на похорон доньки

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що інформація медіа про те, що українські прикордонники не випустили батька загиблої у США українки Ірини Заруцької на похорон, не відповідає дійсності. Зараз він уже в США.

Його слова цитує Укрінформ.

«Але можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, вони не відповідають дійсності, вони абсурдні. Батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску, і він не оформлявся до цього в пунктах пропуску на виїзд з України», — зазначив Демченко під час брифінгу.

Водночас він повідомив, що батьку Ірини Заруцької допомогли оформити всі необхідні документи для вʼїзду в країну. Днями він виїхав з України на підставі обставин гуманітарного характеру, він отримує консульську допомогу.

Британський таблоїд Daily Mail писав про те, що батько загиблої Станіслав Заруцький «не зміг приїхати на похорон дочки через заборону на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку».

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

На станції швидкісного трамвая у місті Шарлотт штату Північна Кароліна 22 серпня жорстоко вбили Ірину Заруцьку — біженку з України.

Підозрюваного, 34-річного Декарлоса Брауна заарештували невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. У поліції розповіли, що безпритульний Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово арештовували ще від 2011 року.

Президент США Дональд Трамп 9 вересня пообіцяв «дізнатися все» про вбивство Ірини Заруцької та заявив, що вимагає смертної кари для нападника.

«Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, що приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, має отримати «швидкий» (у цьому немає жодних сумнівів!) суд і єдине покарання — смертну кару», — написав Трамп.

Він наголосив, що «її вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів», а також звинуватив у вбивстві українки демократів, які, на його думку, недостатньо боролися зі злочинністю.

Сестра підозрюваного Трейсі Браун поділилася з Daily Mail записом розмови, яка відбулася через шість днів після того, як затримали її брата. Той заявив, що уряд імплантував йому в мозок чужорідні «матеріали», які контролювали його дії. Він зізнався, що вбив Ірину Заруцьку через те, що вона «читала його думки».

Американський мільярдер Ілон Маск 10 вересня заявив, що виділить $1 мільйон на створення муралів із зображенням убитої в США українки Ірини Заруцької.