Politico: Європарламент у жовтні розгляне два вотуми недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Європейський парламент під час пленарного засідання 6–9 жовтня обговорить і проголосує за два вотуми недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Про це йдеться у внутрішньому листі президентки парламенту Роберти Мецоли, з яким ознайомилось видання Politico.

Дві політичні групи — ультраправі «Патріоти за Європу», до якої входить премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, та «Ліві» — 10 вересня подали окремі вотуми недовіри президентці Єврокомісії. За словами двох чиновників, «Патріоти» подали документ на 20 секунд раніше, ніж «Ліві».

«Патріоти» звинувачують фон дер Ляєн у відсутності прозорості та підзвітності й критикують торговельні угоди із США та Меркосур. «Ліві» також критикують торговельну політику Єврокомісії, але більше зосереджуються на, як вони кажуть, бездіяльності ЄС на тлі війни Ізраїлю в Газі.

Politico пише, що два вотуми недовіри в один час — це прецедент, який викликав дискусію в парламенті, як організувати два обговорення та два голосування.

Як заявила речниця парламенту Дельфін Колар, остаточний час дебатів і голосувань визначать лідери політичних груп під час формування порядку денного 1 жовтня.

За словами двох джерел Politico, які знайомі з парламентською процедурою, найбільш імовірний варіант — спільні дебати 6 жовтня та окремі голосування 9 жовтня.

«Патріоти», ймовірно, вимагатимуть першого голосування, оскільки подали документи швидше.

Що передувало

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявляв, що вотум недовіри від «Патріотів за Європу» став відповіддю на «політичну промову, відверто налаштовану на війну», Урсули фон дер Ляєн 10 вересня в Європейському парламенті.

«Вона [Урсула фон дер Ляєн] пригрозила всім: хто не стане у «брюссельське стадо», у того заберуть усі гроші ЄС», — написав Орбан.

Він додав, що у промові Урсули слово «Україна» прозвучало 35 разів і що вона «має піти».