Премʼєр Угорщини: Ультраправа політична група Європарламенту подала вотум недовіри президентці Єврокомісії

Ультраправа політична група Європейського парламенту «Патріоти за Європу» подала вотум недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.
Про це повідомив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.
За його словами, вотум недовіри став відповіддю на «політичну промову, відверто налаштовану на війну», Урсули фон дер Ляєн 10 вересня в Європейському парламенті. Орбан каже, що слово «Україна» прозвучало 35 разів.
«Вона [Урсула фон дер Ляєн] пригрозила всім: хто не стане у «брюссельське стадо», у того заберуть усі гроші ЄС», — написав Орбан і додав, що саме тому подали вотум недовіри.
За його словами, президентка Єврокомісії «має піти».
- Угорщина послідовно виступає проти вступу України в ЄС, блокує рішення Євросоюзу про допомогу Києву та нові санкції проти Росії.
- Європарламент 10 липня відхилив вотум недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн — вона залишилася на посаді. Це була перша спроба вотуму недовіри з 2014 року, яку подав румунський ультраправий депутат Георгій Піпереа через інцидент навколо закупівель вакцин від COVID-19 на понад €35 мільярдів під час пандемії.
- До цього суд ЄС виніс рішення проти фон дер Ляєн, постановивши, що вона порушила правила прозорості, коли відмовилася надати особисте листування з гендиректором американської фармкомпанії Pfizer Альбертом Бурлою про постачання вакцин у 2021 році.