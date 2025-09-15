Лукашенко зустрівся з колаборантом Сальдо. В українському МЗС кажуть, що це матиме негативні наслідки для Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 15 вересня зустрівся в Мінську з представником російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованих Росією територій Херсонської області України Володимиром Сальдо. В українському МЗС це назвали черговим виявом його грубої зневаги до суверенітету і територіальної цілісності України, до всього українського народу.
У відомстві кажуть, що ганебним є не лише сам факт зустрічі, але слова Лукашенка про окуповану частину Херсонщини як нібито про «новий регіон» Росії. Самопроголошений президент Білорусі також заявляв про готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами.
У МЗС заявили, що Україна готова відповідати на дії Білорусі, зокрема шляхом нових санкцій та посилення її міжнародної ізоляції. Там нагадали, що такі дії Лукашенка суперечать резолюціям Генасамблеї ООН, зокрема від 12 жовтня 2022 року про територіальну цілісність України, яку підтримали 143 країни.
У Міністерстві вважають, що за нормами міжнародно права «будь-які оборудки з окупаційними режимами є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для Білорусі як держави».
- Володимир Сальдо — колишній депутат Херсонської міської ради. Після повномасштабного російського вторгнення перейшов на бік окупантів, які призначили його головою окупаційної адміністрації Херсону, у червні 2022 року він отримав російське громадянство. Проти Сальдо санкції ввели ЄС, США, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, Нова Зеландія й Україна. В Україні він у розшуку з грудня 2022 року.
- Путін призначив Сальдо окупаційним «виконувачем обовʼязків губернатора Херсонської області» 5 жовтня 2022 року.
- Основні активи Сальдо, його колишньої дружини та доньки в серпні стягнули в дохід України. Україна 8 листопада 2023 року через державну зраду заочно засудила Сальдо до 15 років вʼязниці.