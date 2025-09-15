Reuters: Після атаки українських дронів один з найбільших НПЗ Росії зупинив роботу ключового переробного блоку

Після атаки українських дронів 14 вересня на нафтопероробний завод у російському місті Кіриші там зупинили ключовий переробний підрозділ.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.
Роботу одного з підрозділів зупинили після пожежі, яка виникла через дронову атаку. Підрозділ забезпечує майже 40% загальної потужності Киришського НПЗ, яка становить близько 20 мільйонів метричних тонн на рік, або 400 тисяч барелів на добу.
За словами джерел, у підрозділі було пошкоджено піч та частину іншого обладнання. Вони додали, що ремонт може тривати близько місяця.
За даними Reuters, завод збільшить обсяги переробки на своїх діючих ділянках до 20% — щоб компенсувати простої пошкодженого блоку. Це дозволить йому підтримувати обсяги переробки на рівні близько 75% номінальної потужності.
- У ніч на 14 вересня оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій атакували «Киришинефтеоргсинтез». Він переробляє понад 20 млн тонн нафти на рік.
- Останніми місяцями Україна активно атакує енергетичні обʼєкти Росії. Агентство Reuters 25 серпня писало, що українські атаки по 10 нафтопереробних заводах РФ вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російської нафтопереробки — це еквівалентно 1,1 мільйона барелів на день.
- Командир Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді 28 серпня написав, що за два тижні нафтопереробні потужності Росії скоротились на 21%.