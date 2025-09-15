Військові США прибули на полігон у Білорусі, де проходять навчання «Захід»

Військовий аташе США зранку 15 вересня прибув на полігон у Білорусі. Там уже третій день відбуваються спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід-2025».

Про це повідомила пресслужба білоруського Міністерства оборони.

Американського військового аташе і його колегу зустрів міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Він наказав своїм підлеглим виділити їм «найкращі місця» і показати «все, що їх зацікавить».

У Міноборони Білорусі додали, що цього ж дня за російсько-білоруськими навчаннями спостерігають представники 23 держав, зокрема трьох країн НАТО — США, Туреччини й Угорщини.

Міністерство опублікувало відео, на якому два американських офіцери тиснуть руку білоруському міністру оборони і дякують йому за запрошення.